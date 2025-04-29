شكرا لقرائتكم خبر عن موعد رفع القيد عن نادي الزمالك.. اعرف تطورات الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو نادى الزمالك ، التحرك لحل أزمة إيقاف القيد التي تم توقيعها على النادى بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بسبب مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق المتأخرة لدى النادى.

ويجهز مسئولو نادى الزمالك المبلغ المستحق سداده للاعب حتى يتم رفع القيد، ومن المقرر أن يتم رفع القيد فور سداد الزمالك مبلغ 600 ألف يورو، ومن المقرر أن يتم رفع إيقاف القيد بعد سداد الزمالك الأقساط المتأخرة، والتي لم يتم سدادها منذ ديسمبر الماضى.

ويتم رفع القيد عندما يسدد الزمالك 600 الف يورو من أصل 983 ألف يورو مستحقة أقساط للاعب، وبمجرد سداد الزمالك المبلغ سيتم إلغاء إيقاف القيد على أن يتم سداد باقى المبلغ وفقا للأقساط المحددة.

الزمالك مُطالب بحل الأزمة قبل 31 مايو للحصول على الرخصة الأفريقية، وتلك المهلة يمكن مدها لنهاية شهر يونيو، وهى فترة تظلم إضافية يمنحها الفيفا للأندية لأى قضية صدر حكمها قبل 31 مارس.