شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد مدرب الزمالك السابق من دائرة المُرشحين لـ"خلافة" كولر والان مع تفاصيل الخبر

خرج البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي لنادي الفتح السعودي ، من حسابات الأهلي، وتم إغلاق باب التفاوض معه والبحث عن أخرين لإختيار أحدهم لتدريب المارد الأحمر.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي تم توجيه الشكر له عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي مساء السبت الماضي.

واقترح البعض في النادي الأهلي ، اسم جوزيه جوميز باعتباره على دراية بالكرة المصرية والعربية والأفريقية ولا يحتاج كثيراً من الوقت للتأقلم مع الأجواء في الدوري المصري وهو إختيار مناسب للأهلي حالياً بسبب ضيق الوقت.

وبدأ الأهلي بالفعل مرحلة "جس نبض" جوزيه جوميز عن طريق نونو جوميز نجم منتخب البرتغال السابق والذي يعمل حالياً في تسويق اللاعبين والمدربين، ورحّب مدرب الزمالك السابق بقبول مهمة تدريب الأهلي لكن إدارة القلعة الحمراء تراجعت عن الفكرة واستبعدت جوزيه من الحسابات لتدريب الفريق.