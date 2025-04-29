شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري قبل استكمال مباريات اليوم.. بيراميدز في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

عادت عجلة الدوري المصري إلى الدوران بعد توقف 15 يوماً، وبالتحديد منذ 13 أبريل، وتنافس 9 فرق على اللقب، وتسعة أخرى على البقاء تحت الأضواء والشهرة والابتعاد عن الهبوط إلى القسم الثاني، وفقاً للنظام الاستثنائي الذي تقام به نسخة الموسم الجاري.

وتستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية فى الدورى المصري بإقامة مباراة واحدة والتى انقسمت لقسم ينافس على اللقب، وآخر ينافس للهروب من الهبوط.

ونجح فريق بيراميدز خلال الموسم الجاري فى فرض سيطرته على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، حتى وإن كانت المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب فى صالح بيراميدز، الذي تعادل مع الأهلي في الدور الأول بنتيجة 2-2، ثم تعادل معه مرة أخرى على أرض الفريق السماوي بنتيجة 1-1، ويتبقى لبيراميدز 6 مباريات فى الدوري، حال فوزه بخمسة لقاءات فقط يحسم اللقب دون النظر لنتائج منافسيه، حتى وإن تعادل فى واحدة منها، ويفصله عن التتويج بالدوري لأول مرة 13 نقطة فقط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.



ترتيب الفرق المتنافسة على البقاء في الدوري

وجاء ترتيب الدوري كالتالي: