شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يحيى حفلا غنائيا فى نادى سيتى كلوب الأقصر الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مفاجأة كبيرة لأهالى الأقصر، ينظم نادي سيتي كلوب الأقصر، حفلاً غنائياً، وذلك برعاية شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى، وشركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية، برئاسة ياسر الرملي، ويحيى الحفل، السوبر ستار، رامي جمال، وذلك يوم الجمعة 2 مايو المقبل .

حضور حفل سيتي كلوب الأقصر سيكون مجانيًا لجميع أعضاء أندية سيتى كلوب بمختلف المحافظات، وهناك مفاجآت قوية ستكون في انتظار الحضور.

وقبل بدء الحفل، تنظم إدارة أندية سيتى كلوب يوما ترفيهيا لأعضاء سيتى كلوب الأقصر ، يتضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.

وتسعى شركة استادات وأندية سيتى كلوب لتنظيم حفلات غنائية، بكافة فروعها، تنال رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير، والحفل برعاية فندق جولى فيل الأقصر.

وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي وقبل الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال وروبي وحكيم ونيكول سابا وبوسي وهيثم شاكر وحسن شاكوش ومحمد عدوية ومحمد حماقي ومصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة ورامي صبرى وغيرهم من نجوم الغناء والطرب ، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم، كفر الشيخ والعبور وغيرها.