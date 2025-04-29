شكرا لقرائتكم خبر عن بأعلى سعر.. المقاولون العرب يعرض سيحا للبيع والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسؤولو المقاولون العرب عرض محمد أحمد الشهير بـ "سيحا" حارس مرمى الفريق الواعد المعار إلى حرس الحدود بالموسم الجاري، للبيع بأعلى سعر، بعد تهافت أندية القمة وبالتحديد، الأهلي وبيراميدز على ضم اللاعب عقب تألقه في الموسم الجاري مع حرس الحدود.

كما قرر مسؤولو المقاولون العرب وضع بنود في عقد سيحا حال التوصل إلى اتفاق على بيع اللاعب، تتضمن "بونس" إضافي يتم تحويله إلى المقاولون، حال مشاركة سيحا مع المنتخب أو حصوله على بطولات مع ناديه الجديد، بالإضافة إلى حق الرعاية.

دخل كل من الأهلى وبيراميدز فى صراع على موهبة المقاولون العرب محمد سيحا حارس مرمى ذئاب الجبل المعار إلى حرس الحدود، بعد تألقه بشكل لافت خلال الموسم الجارى.

وتواصل النادى الأهلى مع المقاولون العرب خلال الساعات الأخيرة فى محاولة لضم اللاعب، كما أجرى مسئولو بيراميدز اتصالات بمسئولى المقاولون للتعرف على طلبات النادى المادية لبيع الحارس الصاعد.

من جانبه كان محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب، أكد فى تصريحات سابقة، أن المقاولون لم يتلق عروضا رسمية للحصول على خدمات محمد سيحا، غير أنه اعترف باهتمام الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع اللاعب، مؤكداً أنه من الصعب تحديد تسعيرة سيحا لحين وصول عروض رسمية.