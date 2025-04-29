شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل كولر.. موعد أول مباراة للأهلى تحت قيادة عماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة قوية عندما يلتقي بنظيره بتروجت، تحت قيادته الفنية الجديدة لعماد النحاس، حيث يبحث الأهلي عن الفوز لتأمين المركز الثاني على الأقل في بطولة الدوري، بعد الخروج الأفريقي من نصف النهائي عقب التعادل مع صن داونز في مباراة الذهاب سليباً، ثم التعادل مجدداً في لقاء العودة بالقاهرة بهدف لكل فريق.

موعد أول مهمة رسمية لعماد النحاس مع الأهلي

تقام مباراة الأهلي وبتروجت في الثامنة مساء غداً الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، والتي تعد بمثابة الظهور الرسمي الأول لعماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، والذي تولى المسؤولية الفنية للقلعة الحمراء عقب توجيه الشكر للسويسري مارسيل كولر، بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الأهلي في الدوري

يقاتل النادي الأهلي ، تحت قيادته الفنية الجديدة والمؤقتة بقيادة عماد النحاس، من أجل فرصة أخيرة فى الدفاع عن لقب الدوري الذي يحمله الفريق الأحمر عن آخر نسختين، ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويترقب الفريق الأحمر تعثر بيراميدز في مباراتين على الأقل، بالإضافة إلى فوز الفريق الأحمر في مبارياته الستة المتبقية لينقض على قمة البطولة المحلية.

عماد النحاس يستكشف بتروجت

بدأ عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي في مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو لمباراة بتروجت في الدوري، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق البترولي، قبل المباراة التي ستجمعهما غدا الأربعاء، من أجل معرفة الخصم عن قرب ومعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها خلال المباريات الماضية.