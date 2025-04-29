شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يواصل الغياب عن بيراميدز أمام حرس الحدود بسبب إصابة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل إبراهيم عادل صانع ألعاب نادي بيراميدز، غيابه عن الفريق السماوي في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود في الدوري، حيث يعاني عادل من إصابة بتمزق في السمانة، وهو ما تسبب في غيابه عن المباريات الأخيرة لبيراميدز، وأخرها مواجهة أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد غياب إبراهيم عادل البالغ من العمر 23 عامًا ضربة قوية للفريق، في ظل قيمته الفنية الكبيرة، بتسجيله 12 هدفًا وصناعة مثلها في 27 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

ويستعد فريق بيراميدز لاستكمال رحلة الدوري بعد انتهاء فترة التوقف التي استمرت لـ يوماً، وبالتحديد منذ 13 أبريل، حيث تنافس 9 فرق على اللقب، وتسعة أخرى على البقاء تحت الأضواء والشهرة والابتعاد عن الهبوط إلى القسم الثاني، وفقاً للنظام الاستثنائي الذي تقام به نسخة الموسم الجاري.

وفي الخامسة مساء غداً الأربعاء، يلتقي فريق بيراميدز "المنتشي" مؤخراً، بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا والاقتراب من حسم لقب الدوري، مع فريق حرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات حسم الدوري.

نجح فريق بيراميدز خلال الموسم الجاري فى فرض سيطرته على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، حتى وإن كانت المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب فى صالح بيراميدز، الذي تعادل مع الأهلي في الدور الأول بنتيجة 2-2، ثم تعادل معه مرة أخرى على أرض الفريق السماوي بنتيجة 1-1، ويتبقى لبيراميدز 6 مباريات فى الدوري، حال فوزه بخمسة لقاءات فقط يحسم اللقب دون النظر لنتائج منافسيه، حتى وإن تعادل فى واحدة منها، ويفصله عن التتويج بالدوري لأول مرة 13 نقطة فقط.