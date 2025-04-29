شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوفر أتوبيسات لنقل الجماهير إلى الاسكندرية لمؤازرة الفريق أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قرر نادى الزمالك توفير أتوبيسات لنقل جماهير النادى، إلى الأسكندرية، لمؤازرة الفريق أمام المصرى بالمباراة المقرر لها بعد غد الخميس ببطولة الدورى.

ودخل الفريق معسكرا مغلقا أمس الاثنين بالإسكندرية، في إطار الاستعداد مبكرا للمباراة ، ولتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.

ويلتقى الزمالك مع المصرى في الثامنة من مساء الخميس بإستاد برج العرب بالأسكندرية بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

وكان الزمالك خاض مباراة ودية أمام بهتيم ، وحقق فوزاً كبيراً بنتيجة 12-1، باللقاء الذى أقيم على ملعب النادي.