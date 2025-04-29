شكرا لقرائتكم خبر عن عمر هشام طلعت: البطولة العربية بالقاهرة ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد العربي والمصري للجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات، التي ستقام بعد أيام قليلة بالقاهرة، هي ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد العربي والمصري لتنظيم واحدة من أكبر البطولات لهواة الجولف العرب على مستوى العالم العربي. وأضاف عمر هشام أن الاتحاد المصري للجولف متحمس لاستضافة هذه البطولة الهامة، ووجه الشكر للاتحاد العربي للجولف على دعمه وتعاونه وكل الجهود المبذولة لضمان نجاح هذا الحدث.

وأعلن الاتحاد العربي للجولف والاتحاد المصري للجولف في بيان مشترك عن تفاصيل بطولة العرب للناشئين والسيدات لعام 2025، بما في ذلك نظام البطولة والفرق المشاركة. وستُقام البطولة خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو 2025 في كل من نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز للجولف ، حيث ستنطلق مراسم الافتتاح يوم الأربعاء 7 مايو 2025، فيما تبدأ المنافسات الرسمية يوم الخميس 8 مايو، على أن يُقام حفل الختام يوم السبت 10 مايو 2025.

ويشارك في البطولة أكثر من 110 لاعباً يمثلون 13 دولة، وهي: البحرين ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ، سلطنة عمان ، فلسطين ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، تونس ، الإمارات العربية المتحدة ، و مصر (الدولة المضيفة).

واعتمد الاتحاد العربي والاتحاد المصري للجولف الفئات المختلفة للمنافسات، وهي: السيدات، الفتيات تحت 16 سنة، الفتيات تحت 13 سنة، الفتيان تحت 18 سنة، الفتيان تحت 16 سنة، الفتيان تحت 13 سنة. ويستضيف نادي قطامية ديونز للجولف فئات الفتيان والفتيات تحت 13 سنة، فيما يستضيف نادي مدينتي للجولف سيستضيف الفئات الخمس الأخرى.

وستُقام منافسات الفرق في جميع الفئات، باستثناء فئة الفتيات تحت 13 سنة، والتي ستُدار كتجربة تطويرية. وستُقام منافسات الفتيان والفتيات تحت 13 سنة على مدار 36 حفرة، بينما تُلعب بقية الفئات على مدار 54 حفرة.