شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز لاستكمال رحلة الدورى بعد انتهاء فترة التوقف التى بدأت منذ 13 أبريل، حيث تنافس 9 فرق على اللقب، وتسعة أخرى على البقاء تحت الأضواء والشهرة والابتعاد عن الهبوط إلى القسم الثاني، وفقاً للنظام الاستثنائي الذي تقام به نسخة الموسم الجاري.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود

في الخامسة مساء غد الأربعاء، يلتقي فريق بيراميدز "المنتشي" مؤخراً، بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا والاقتراب من حسم لقب الدوري، مع فريق حرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات حسم الدوري.

بيراميدز يتصدر الدوري

نجح فريق بيراميدز خلال الموسم الجاري فى فرض سيطرته على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، حتى وإن كانت المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب فى صالح بيراميدز، الذي تعادل مع الأهلي في الدور الأول بنتيجة 2-2، ثم تعادل معه مرة أخرى على أرض الفريق السماوي بنتيجة 1-1، ويتبقى لبيراميدز 6 مباريات فى الدوري، حال فوزه بخمسة لقاءات فقط يحسم اللقب دون النظر لنتائج منافسيه، حتى وإن تعادل فى واحدة منها، ويفصله عن التتويج بالدوري لأول مرة 13 نقطة فقط.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

تنقل قناة أون سبورت مباراة بيراميدز وحرس الحدود في بطولة الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.