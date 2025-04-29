شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف آخر تطورات أزمة عقد كولر فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن تكريم الأهلي أمس للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لا يعني انتهاء أزمة العقد ومستحقاته المالية في عقده مع النادي.

شوبير: تكريم كولر بروتوكولي.. وأزمة المستحقات مستمرة رغم العلاقة الجيدة

وقال شوبير إن ما حدث أمس من تكريم الأهلي لكولر ما هو إلا بروتكول معتاد في الأهلي لتكريم المدربين الذين يرحلون عن الفريق في ظل العلاقة الجيدة، ورغم أن كولر تحدث بصورة جيدة وتقبل اعتذار مرحلة إلقاء الزجاجات عليه وتجاوز هذه المرحلة، وأكد اعتزازه وفخره بـ تدريب الأهلى إلا أن أزمة مستحقاته مستمرة وستمتد لفترة طويلة في ظل الخلاف.

وأضاف شوبير أنه حال استمرار كولر حتي نهاية الموسم والذي ينتهي بنهاية كأس العالم للأندية لن يتحمل الأهلي أي تكاليف، بينما ما حدث أنه تم رحيله قبل نهاية الموسم وبالتالي يحق له الحصول على باقي مدة العقد وهذه الحقوق والجميع يحترمها.

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واختتم تصريحاته بأن أمير توفيق اقتصر على التفاوض مع كولر ولكن لم يكن له دور فى كتابة العقد ولكن هناك مختصين في كتابة العقود وبالتالي هم المسئولين عن هذه الأزمة.

كان الأهلي قد وجه الشكر لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد وداع بطولة دوري ابطال افريقيا بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام صن داونز في استاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب في جنوب افريقيا بالتعادل السلبي ليودع الأهلي البطولة ويتم إقالة كولر الذي طالب بقيمة عقده كامل وهو ما تفاجأ به مسئولي الأهلي الذين كان يعتقدون تحملهم قيمة شهرين فقط حتي نهاية الموسم الحالي وليس نهاية الموسم المقبل ومازالت الأزمة قائمة.