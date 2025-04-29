شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد المصابين قبل مواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

استعاد النادى المصرى أهم نجومه المصابين، وفى مقدمتهم، الجزائرى عبد الرحيم دغموم، التونسى فخر الدين بن يوسف، النيجيرى جون إيبوكا، كما ارتفعت حظوظ صلاح محسن فى المشاركة بمباراة الزمالك المرتقبة، لقيادة هجوم الفريق بعد عودته من الإصابة.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، لمواجهة الزمالك بالجولة الثالثة من عمر مباريات حسم مسابقة الدورى، والتى تجمع الفريقين فى الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وعقد التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري، جلسة تحفيزية للاعبي الفريق استعداداً للقاء المقبل أمام الزمالك فى الدوري، وخلال الجلسة شدد بوجلبان على ضرورة غلق صفحة الخروج من كأس عاصمة مصر والكونفدرالية والتركيز بشكل كامل على مواجهة الزمالك لمصالحة الجماهير.

وأكد المدرب التونسى أهمية الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل الحفاظ على المركز الرابع في بطولة الدوري وضمان المشاركة من جديد في كأس الكونفدرالية خلال الموسم المقبل.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.