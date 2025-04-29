شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يتوج بكأس مصر بعد 135 دقيقة مثيرة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 29 أبريل 1949 توج النادى الأهلي بكأس مصر في النسخة رقم 28 بعد رد اعتباره أمام الزمالك الذى أخرجه فى النسخة السابقة وهزمه فى المباراة النهائية التى امتدت إلى 135 دقيقة قسمت على ستة أشواط بأمر من الياوران الملكي.

انتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث سجل للأهلي السيد عطية توتو، وللزمالك يونس مرعى، وفى الشوط الإضافى الخامس والسادس أضاف حسين مدكور، وفتحي خطاب هدفي الفوز للأهلى، ليتوج الأهلى باللقب وقتها للمرة رقم "14" منها أربعة ألقاب على حساب الزمالك.

مثل الأهلي: كمال حامد، سيد عثمان، محمد أبو حباجة، حمدي كروان، عبدالعزيز همامي، حلمي أبوالمعاطي، فؤاد صدقي، محمد لهيطة، فتحي خطاب، حسين مدكور، السيد عطية توتو.

مثل الزمالك: يحيى إمام، سعيد العربي، حنفي بسطان، عباس لبيب، فهمى جميعي، عمر شندي، سعد رستم، محمود حافظ زقلط، يونس مرعي، عبدالكريم صقر، مصطفى نصر.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.