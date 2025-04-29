شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نخطط لاستضافة كأس العالم والأولمبياد.. والقانون الجديد يعكس رؤية دولة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم بذل مجهود كبير في الحفاظ على وجود مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة لمدة 10 سنوات قادمة.

وقال وزير الرياضة، خلال اجتماعه مع رجال الإعلام والصحافة مساء الإثنين، إن الدولة المصرية تتحرك بقوة فى كل الاتجاهات للحفاظ على مكانة مصر الرائدة قاريا ودوليا، ونخطط لاستضافة كأس العالم ودورة الألعاب الأوليمبية.

وعن قانون الرياضة الجديد، قال صبحي إنه يعمل منذ 6 سنوات على إجراء تعديلات ضرورية لأنه وجد عيوبا، وتحتاج تغييرات، وتحركنا في اتجاهات عديدة تتعلق بالاستثمار الرياضى وتطوير مراكز الشباب والاستفادة من الخبرات العلمية، وأمور أخرى، ولكن الناس كلها ركزت في بند الـ8 سنوات، موضحاً أنه ليس موجهاً ضد مؤسسات ولا أشخاص بعينها.. وقانون الرياضة لا يعبر عن رؤية وزير الرياضة لكن هو رؤية دولة كاملة.

وكشف صبحى، أن وزارة الرياضة تعمل بقوة منذ عام 2019 وفق استراتيجية تهدف للاهتمام بالألعاب الفردية، التي كانت يطلق عليها «الألعاب الشهيدة»، وهدفنا أن تتحول إلى ألعاب شهيرة تضاهي لعبة كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وبالفعل تم القضاء تماما على فكرة ومقولة الألعاب الشهيدة، وتحول كل لاعب في الألعاب الفردية، إلى مشروع بذاته له وكيل وشركة راعية ومدربين، ومثالا لذلك البطل المصري أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية فى أولمبياد باريس الأخيرة، حيث خصص اتحاد الخماسي الحديث للجندى عدد 13 مدربا لأن لعبة الخماسي تشمل 5 ألعاب.

وأضاف وزير الرياضة أن توجيهات القيادة السياسية جعلتنا نعمل بتركيز على خطط ودراسات واضحة في كل الاتحادات الرياضية، وحددنا توقعاتنا عن عدد اللاعبين المشاركين في الدورات الأولمبية لعدد الميداليات المنتظر حصدها.