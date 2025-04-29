شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يمنح سيف جعفر فرصة أخيرة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك منح الفرصة الأخيرة لـ سيف جعفر لاعب الفريق قبل تحديد مصيره بالبقاء من عدمه فى الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعتمد بيسيرو على اللاعب خلال الفترة المقبلة، على أن يكون بقاؤه بالفريق حتى معرفة موقف الصفقات الجديدة المقرر التعاقد معها.

وأصبح بقاء سيف جعفر متوقفاً على التعاقد مع لاعب وسط من عدمه، حيث إن بيسيرو وافق على بقاء سيف فاروق جعفر فى الموسم المقبل، حال عدم التعاقد مع لاعب فى خط الوسط.

وأخطر بيسيرو الجهاز المعاون بأن سيف جعفر سيكون الخيار الثانى أمامه حال عدم التعاقد مع لاعب وسط مميز، وسيكون جعفر مصيره البقاء فى هذه الحالة.