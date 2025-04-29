شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة العربية الأفريقية لكرة السرعة تواصل فعالياتها اليوم فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل اليوم، الثلاثاء، فعاليات البطولة العربية والبطوله الأفريقية لكرة السرعة للكبار والناشئين والتى انطلقت مساء السبت الماضى فى المدينة الباسلة بورسعيد، وتستمر حتى 30 أبريل الجارى، وذلك فى الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسيد اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، وأتم الاتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب بالتعاون مع الاتحاد العربى والأفريقي برئاسة المستشار عمرو حسين كافة الاستعدادات النهائية لتلك البطولات لتخرج لنا البطولة اليوم بصورة تليق باسم مصر أمام الوفود المشاركة، وذلك فى حفل الافتتاح اليوم.

وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 15 دولة بين عربى وأفريقي، وهم: مصر والعراق والمغرب وتونس ولبنان وجزر القمر وليبيا وتنزانيا والإمارات والجزائر واليمن وموريتانيا وجنوب السودان والسودان وفلسطين وغانا والكاميرون وتشاد.

وتعتبر هذه هى البطولة العربية العاشرة والبطولة الأفريقية السابعة للكبار والناشئين، وذلك بمشاركة 180 لاعبا ولاعبة، كما تشارك مصر بمنتخب قوى بقيادة المدير الفنى للمنتخبات الكابتن على جمعة المدير الفنى للمنتخبات والذى حقق إنجازات كبيرة للمنتخب فى المحافل الدولية المختلفة.

من جانبه أعرب المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربى والأفريقي لكرة السرعة عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة برئاسة النائب أحمد الخطيب وذلك خلال الفترة الماضية، والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلاء مصر منصات التتويج في أفريقيا، وفي بطولات العالم في جميع المراحل.

كما أكد النائب أحمد الخطيب مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والسرعة بشكل خاص، مضيفا أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية، مما أهل الاتحاد المصرى لتنظيم بطولة العالم في أكتوبر 2024 باستاد القاهرة والبطولة الأفريقية والعربية المقامة حاليا في مدينة بورسعيد.

كما أشاد حسين والخطيب بالدعم المتميز والفعال من السيد محافظ بورسعيد في تنظيم البطولة، مؤكداً أن اختيار مدينة بورسعيد موفق جداً، وذلك لجاهزيتها تماماً لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية، سواء المحلية أو الدولية، مشيرا إلى أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين من داخل مصر وخارجها.