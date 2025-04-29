الامارات | أرسنال وسان جيرمان.. مواجهة نارية على ملعب الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتجدد الصراع بين منافسين سابقين من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يلتقي أرسنال الإنجليزي مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة نارية، مساء اليوم، في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة على ملعب الإمارات.

ويحلم الفريقان بوضع حد لمعاناتهما الطويلة والتتويج أخيراً باللقب الأوروبي.

وهذه هي المرة الثالثة فقط والأولى منذ عام 2009 التي يصعد فيها أرسنال إلى الدور قبل النهائي بالبطولة القارية، فيما تواجد باريس سان جيرمان بشكل دائم في الدور قبل النهائي خلال السنوات الخمس الماضية، لكنه بلغ النهائي مرة واحدة فقط، ومثل أرسنال، لم يسبق له التتويج باللقب الأوروبي الكبير.

فوز أرسنال الكبير (5-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على ريال مدريد، حامل اللقب 15 مرة، قاد الفريق الإنجليزي للتأهل إلى نصف النهائي بثقة كبيرة.

بينما كاد باريس سان جيرمان أن يودع البطولة أمام انتفاضة مذهلة لأستون فيلا في فيلا بارك، فبعد انتصاره (3-1) ذهاباً، تقدم سان جيرمان (2-صفر) خارج الديار قبل أن ينتفض فيلا في الشوط الثاني ويفوز (3-2)، لكن ذلك لم يكن كافياً لقلب الكفة.

وبعد الفوز الرائع في سانتياغو برنابيو، واصل أرسنال مشواره المحلي بفوز ساحق (4-صفر) على إيبسويتش ثم تعادل مع كريستال بالاس، ولكن مع ذلك تراجعت نتائجه محلياً في الأشهر الأخيرة، ما سمح لليفربول بالتتويج رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الأحد.

أما باريس سان جيرمان، فعلى الرغم من خسارته (1-3) أمام نيس الجمعة، والتي أنهت آماله في إنهاء الدوري الفرنسي بلا أي هزيمة، فإنه حسم لقب الدوري بالفعل أوائل هذا الشهر. واستعاد الفريق الفرنسي بريقه في 2025 بعد بداية قارية صعبة شابها السقوط بهدفين نظيفين أمام أرسنال في لندن خلال أكتوبر الماضي في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية.

ويقود ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، الفريق في سلسلة رائعة من دون أي هزيمة في دوري الأبطال هذا الموسم (ثماني مباريات متتالية)، وهي أطول سلسلة أوروبية للفريق منذ 12 مباراة متتالية بلا خسارة في موسم 2005-2006، كما يدخل أرسنال لقاء اليوم بسجل مميّز، حيث خاض 12 مباراة متتالية بلا هزيمة في جميع المسابقات (6 انتصارات و6 تعادلات).

ويجب على باريس سان جيرمان أن يبذل أقصى ما في وسعه لتفادي مواجهة المصير نفسه الذي واجهه الريال.

ولا يعرف سان جيرمان الخوف أمام الفرق الإنجليزية، إذ سبق له أن أطاح باثنين من منافسي أرسنال في الدوري الإنجليزي على التوالي خلال مشواره القاري.

ولم يتمكن لا ليفربول، بقيادة أرني سلوت، ولا أستون فيلا، بقيادة أوناي إيمري، من مجاراة شباب باريس سان جيرمان وحيويتهم على مدار مباراتي الذهاب والإياب، رغم أن خسارة باريس (2-3) أمام أستون فيلا في الإياب أثبتت أن عملاق العاصمة الفرنسية ليس بعيداً عن السقوط.

والحقيقة أن هذه الهزيمة في «فيلا بارك» تركت أثرها، فباريس ظهر باهتاً في الدوري بعدها، محققاً فوزاً صعباً (2-1) على لوهافر، ثم تعادل (1-1) مع نانت، قبل أن يتلقى صدمة قاسية بسقوطه أمام نيس وخسارته حلم إنهاء الموسم بلا هزيمة.

رغم ذلك، يستطيع رجال لويس إنريكي تحمل بعض التعثر المحلي بعد ضمان لقب الدوري مبكراً، ومع التعادل ضد نانت يوم 22 أبريل، وصل الفريق إلى سلسلة رائعة بتسجيل الأهداف في 18 مباراة متتالية خارج أرضه بكل البطولات.

ومع ذلك، فالهجوم الباريسي اصطدم بجدار أرسنال الصلب في آخر زيارة له إلى ملعب الإمارات في أكتوبر، حين خسر الفريق الفرنسي بهدفين نظيفين في مرحلة الدوري، وهي الهزيمة التي مددت سلسلة عدم انتصار باريس أمام أرسنال إلى خمس مباريات منذ أول لقاء بينهما.