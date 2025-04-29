الامارات | 7 مشاهد فنية في الجولة الـ 25 لدوري الأولى.. و«النواخذة» أقرب إلى المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم سبعة مشاهد فنية لافتة، أبرزها اقتراب دبا من الصعود إلى دوري المحترفين، وتعرض فريق الإمارات (الصقور) إلى الخسارة الخامسة على التوالي.

وكانت مباريات الجولة الـ25 قد أسفرت عن فوز دبا على «غلف إف سي» (3-1)، والعربي على الجزيرة الحمراء بالنتيجة نفسها، و«غلف يونايتد» على فريق الإمارات برباعية نظيفة، والذيد على «مجد» (2-1)، والحمرية على مصفوت (3-2)، فيما تعادل الفجيرة مع يونايتد (2-2).

وواصل الظفرة صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، يليه دبا (46 نقطة)، ثم العربي (42 نقطة)، ويونايتد (41 نقطة)، والفجيرة (39 نقطة)، وحتا (37 نقطة)، والإمارات (30 نقطة)، والذيد (29 نقطة)، ومصفوت (24 نقطة)، وغلف يونايتد (23 نقطة)، والحمرية (22 نقطة)، والجزيرة الحمراء (20 نقطة)، و«مجد» (15 نقطة)، و«غلف إف سي» (سبع نقاط).

صعود وبطولة

ويحتاج فريق الظفرة إلى الفوز بجميع مبارياته المتبقية للفوز بدرع البطولة والتأهل للمحترفين، بينما أي فقدان للنقاط سيعرضه لموقف فني محرج، خصوصاً أن مبارياته المتبقية تعتبر أصعب من حيث المنافسين، وأبرزها ستكون مع العربي في الجولة الأخيرة.

مباريات دبا

تعتبر فرصة تأهل دبا (النواخذة) والفوز بالبطولة أسهل من بقية الفرق، إذ سيلعب مع فرق سهلة قياساً بالمباريات التي سيخوضها الظفرة، لذلك فهو يحتاج إلى 10 نقاط للتأهل، و12 نقطة للفوز بالبطولة أيضاً في حال فقد الظفرة أي نقاط.

نتائج «الصقور»

تعرض فريق الصقور إلى الخسارة الخامسة على التوالي أمام كل من الذيد، ودبا، والجزيرة الحمراء، والحمرية، وغلف يونايتد، وهو رقم سلبي نادر للفريق خلال مشاركاته السابقة في دوري الدرجة الأولى.

سلسلة نتائج الفجيرة

فرّط الفجيرة بتسع نقاط في آخر أربع مباريات وجمع ثلاث نقاط منها فقط، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الخامس، ولكي يتمكن من التأهل الرسمي فإنه بحاجة للفوز في جميع المباريات المتبقية، وأن يتعرض الظفرة ودبا لخسارتين.

رقم جديد

تمكن فريق يونايتد من الوصول للنقطة 41، وهو أعلى عدد نقاط يحققه أي من فرق الشركات والمؤسسات التي تشارك في دوري الدرجة الأولى، على الرغم من حداثة تشكيل الفريق.

صراع الهبوط

تأجل هبوط فريق «غلف إف سي» لدوري الدرجة الثانية بعد الخسارة، وبات بحاجة إلى الفوز في أربع مباريات مقابل خسارة «مجد» ثلاث مباريات من أصل خمس، علماً أن الأخير بحاجة إلى ثلاث نقاط للبقاء.

حظوظ العربي

استعاد فريق العربي حظوظه بالمنافسة على الصعود للمحترفين، بعد فوزه الصعب على الجزيرة الحمراء (2-1)، ليصبح رصيده 42 نقطة، وتنتظره مباراة مع الظفرة «المتصدر»، قد تعزز من حظوظ الصعود بشكل أكبر.