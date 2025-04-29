الامارات | فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها التاسعة، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية.

وخلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في أبوظبي، تم الكشف عن تفاصيل الجائزة التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، وواحدة من أبرز الجوائز في الساحة الرياضية العربية، حيث يستمر الترشح حتى 10 سبتمبر المقبل، فيما يقام حفل توزيع الجوائز في نوفمبر، وتبلغ قيمة الجوائز مليوني درهم، موزعة على 8 فئات فردية وجماعية، إضافة إلى جائزة «شخصية العام الرياضية العربية».

وأكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، أن الجائزة تمثل امتداداً لدعم وتمكين المرأة في المجال الرياضي، مشيراً إلى أن النسخة الماضية شهدت زيادة في عدد الطلبات إلى 258 طلباً، بينها 155 من الإماراتيات، تصدرتها فئة أفضل رياضية إماراتية بـ119 طلباً.

من جهتها، أعربت رئيسة لجنة التحكيم، الدكتورة نجوى الحوسني، عن شكرها لـ«أم الإمارات» على دعمها المستمر لرياضة المرأة، مشيدة بدور الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، في تعزيز مكانة الرياضيات، مؤكدة أهمية الالتزام بشروط الترشح، لضمان نزاهة التقييم.