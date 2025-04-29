الامارات | 16 ميدالية تلمع على صدور أبطال الجوجيتسو في باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المنتخب الوطني، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، تألقه في بطولة «باريس الجائزة الكبرى للجوجيتسو»، رافعاً رصيده إلى 16 ميدالية مع ختام مشاركته أول من أمس، ليؤكد نجاحه في استكمال مسيرة الإنجازات من هذه المحطة الدولية التي شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 30 دولة.

وأضاف نجوم ونجمات المنتخب الوطني 10 ميداليات إلى حصيلة اليوم الأول (أربع ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات).

وتوّج بالميداليات الذهبية كل من عائشة الشامسي (45 كغم)، وأسماء الحوسني (52 كغم)، وسعيد الكبيسي (85 كغم)، وعبدالله الكبيسي (94 كغم)، بينما أحرز الفضيات مريم آل علي (45 كغم)، وهزاع القبيسي (85 كغم)، وهزاع فرحان (فوق 94 كغم)، أما البرونزيات فكانت من نصيب ميثاء شريم (48 كغم)، ومهدي العولقي (77 كغم)، وفرّاج العولقي (94 كغم).