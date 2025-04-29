الامارات | بوعصيبة: الاحتراف رفع مستوى «الدراجات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، المهندس منصور بوعصيبة، أن الاحتراف رفع مستوى لاعبي المنتخب الوطني وأظهر الفارق بينهم ودرّاجي السباقات المحلية، ما انعكس إيجاباً في البطولات الآسيوية بالسباقات التخصصية.

وأنهى نجما المنتخب، عبدالله جاسم ومحمد المطيوعي، مشاركاتهما، أول من أمس، مع فريق الإمارات للمحترفين، إذ شارك الأول في طواف أستورياس في إسبانيا، بينما شارك المطيوعي في طواف جيرو بروفينشا في إيطاليا، ضمن المشاركات الرسمية لفريق الإمارات للمحترفين، الذي أصبح يضم دراجين من نجوم المنتخب الوطني.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «تشهد الدراجات الإماراتية حالياً طفرة نوعية في النتائج والمستوى الفني، وزاد الاحتراف من وعي اللاعبين بأهمية ما يقومون به، والأرقام التي سجلت في سباق الدولة في فردي ضد الساعة الذي أقيم الأسبوع الماضي كانت ممتازة، والمستويات متقاربة في فئة الكبار وتحت 23 سنة، وأرى أن الاحتراف أعطانا لاعبين بمستويات مرتفعة وأسهم في زيادة وعي بقية الدراجين».

وأضاف: «المشاركات الخارجية لنجوم المنتخب مع فريق الإمارات للمحترفين في مختلف أنحاء العالم سيكون لها بالتأكيد صدى كبير خصوصاً في الفئات السنية، ما ينعكس على الأرقام والتطلعات المقبلة».