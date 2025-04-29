شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يرفع اللياقة البدنية للاعبي المصري قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، برنامجاً لرفع اللياقة البدنية للاعبي الفريق البورسعيدي، استعداداً لمواجهة الزمالك المرتقبة فى الدوري، خاصة بعد الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الأول من مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وعقد التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري، جلسة تحفيزية للاعبي الفريق استعداداً للقاء المقبل أمام الزمالك فى الدوري، وخلال الجلسة شدد بوجلبان على ضرورة غلق صفحة الخروج من كأس عاصمة مصر والكونفدرالية والتركيز بشكل كامل على مواجهة الزمالك لمصالحة الجماهير.

وأكد المدرب التونسي على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل الحفاظ على المركز الرابع في بطولة الدوري وضمان المشاركة من جديد في كأس الكونفدرالية خلال الموسم المقبل.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.