شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة بتروجت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة بتروجت غدا، الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر المرحلة النهائية لمسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من المنافسة من أجل استمرار المنافسة على استعادة صدارة الدوري والتي يتربع بيراميدز على قمتها حاليا برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف

ويدخل الأهلي معسكراً مغلقاً عقب مران اليوم في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة، بعد خوض المران الختامي مساء اليوم واختيار قائمة المباراة، حيث يرغب الفريق في مصالحة جماهيره واستعادة نغمة الانتصارات والتشبث بفرصة المنافسة على التتويج بلقب الدوري حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وتولى عماد النحاس مدير الكرة والقائم بأعمال المدير الفني قيادة مران الأهلي وبمعاونة محمد شوقي المدرب العام، وذلك بعد رحيل مارسيل كولر.

وحضر المران محمد يوسف المدير الرياضي للفريق لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم وطلب منهم بذل أقصى جهد في المرحلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت فى الثامنة مساء غدٍ، الأربعاء، باستاد الكلية الحربية ضمن الجولة 20 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.