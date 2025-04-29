شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصرى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك ، اللاعبين من التهاون خلال المباريات المقبلة خاصة وانها حاسمة فى مشوار الفريق ببطولة الدورى، وتحديد مركزه.

وطلب بيسيرو من اللاعبين التركيز فى كل المباريات المقبلة وليس المصرى فقط، وأن يكون الفريق أكثر تنظيماً بأفضل شكل ممكن، من أجل الفوز وإنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة.

ودخل لاعبو الزمالك معسكراً مغلقاً أمس، الاثنين، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري،

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.