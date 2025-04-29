شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريص يخضع لعملية جراحية فى الكوع صباح اليوم بعد إصابته بكسر مضاعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الفلسطيني خالد النبريص مهاجم فريق الإسماعيلى، لعملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لكسر مضاعف في اليد، خلال مباراة فريقه أمام زد على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط بالدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

حقق فريق زد فوزا مهما على فريق الإسماعيلى بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط بالدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

أحرز مصطفى سعد ميسى الهدف الأول لزد في الدقيقة 58 بعد جملة متقنة لفريق زد ليمرر مصطفى زيكو الكرة لميسى الذى يسددها تصطدم بجسم هشام محمد وتغيير مساره، وأضاف شادى حسين الهدف الثانى لزد بعد دقيقتين فقط بعد تمريرة رائعة من أحمد عبد النبى ليراوغ شادى حسين مدافع الإسماعيلى ويسدد بقوة في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول في ترتيب مجموعة تفادى الهبوط فى الدورى، فيما بقى الإسماعيلى عند النقطة 18 في المركز السابع.