شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نهائيات جمعت أندية مصر وجنوب أفريقيا قبل مواجهة بيراميدز وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز تحديا كبيرا عندما يواجه صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، الذى صعد له لأول مرة فى تاريخه بعد عبوره نادى أورلاندو الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكتب بيراميدز التاريخ عندما صعد لأول مرة فى تاريخه لنهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع صن داونز الذى تأهل بعدما تعادل إيجابيا مع الأهلى فى القاهرة، مستفيدا بقاعدة الهدف خارج ملعبه يعادل هدفين بعد التعادل السلبى ذهابا.

النهائى الخامس تاريخيا بين أندية مصر وجنوب أفريقيا

ويعد نهائى 2025 الذى يجمع بيراميدز وصن داونز، النهائى الخامس الذى يجمع بين أندية مصر وجنوب أفريقيا فى دورى أبطال أفريقيا، حيث سبقته 4 نهائيات من قبل فازت أندية مصر فى 3 مناسبات عن طريق الأهلى، بينما فازت أندية جنوب أفريقيا مرة واحدة عن طريق صن داونز.

وجاءت نهائيات أندية مصر وجنوب أفريقيا كالتالى:

2001.. الاهلى ضد صن داونز "1/ 1" فى جنوب أفريقيا + 3/0 فى القاهرة للأهلى

2013.. الأهلى ضد أورلاندو 1/ 1" فى جنوب أفريقيا + 2/0 فى القاهرة للأهلى

2016.. الزمالك ضد صن داونز.. 3/ 0 فى جنوب أفريقيا لصن داونز + 1/0 فى القاهرة للزمالك

2021.. الأهلى ضد كايزر تشيفيز..3 /0 فى المغرب من مباراة واحدة

ضمن فريق بيراميدز الحصول على 2.5 مليون دولار بالوصول إلى النهائي، حيث يحصل البطل على 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

وتأهل فريق بيراميدز لأول مرة فى تاريخه لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق أورلاندو بيراتس بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ويواجه فريق بيراميدز فى النهائى صن داونز الجنوب أفريقي الذى أطاح بالأهلى من نصف النهائى بعد التعادل الإيجابى 1/1 فى مجموع المباراتين ليستفيد فى من قاعدة الهدف خارج ملعبه.