شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عاطف يطلب تحديد موقفه فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

طلب محمد عاطف لاعب فريق الزمالك، من الجهاز الفنى تحديد موقفه مع الفريق، سواء بالاستمرار من عدمه فى ظل العروض التى يتلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة.

وينتظر اللاعب حسم موقفه مع الزمالك، حيث يستقر على العرض الذى سيوافق عليه للانضمام لأحد أندية الدورى الممتاز، للانتقال إليه بنهاية الموسم الحارى، فى ظل استقرار بيسيرو على قائمة الراحلين عن الفريق.

واستقر البرتغالى جوزيه بيسيرو على قائمة الراحلين عن الفريق فى الصيف والتى تضم كلا من: مهاب ياسر، محمد عاطف، مصطفى الزنارى، وحازم أسامة، أحمد رفاعى، بالإضافة إلى سيف جعفر.

ومن المقرر أن تعرض لجنة التخطيط بالنادى، على المدير الفني وجهة نظرها في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم فى الفريق الأبيض من أجل سد الثغرات فيها، كما أنها ستستمع لرؤية المدير الفني في هذا الملف، وكذلك اللاعبون المنتظر رحيلهم عن القلعة البيضاء نهاية الموسم بعد عدم تقديمهم المردود الفني الذى يليق بتواجدهم داخل الفريق.

واستقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على تدعيم 3 مراكز فى الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل استمرار بناء فريق قوي ينافس على كل البطولات، فضلاً عن الرغبة فى سد أوجه العجز والنقص التى عانى منها الفريق الأبيض في بعض المراكز خلال الفترة الماضية وهم المهاجم، الجناحان الأيمن والأيسر، ومركز خط الوسط المدافع.