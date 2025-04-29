شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلى مع بيراميدز لضم محمد الشيبى فى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع نظرائه في بيراميدز بشأن التعاقد مع محمد الشيبي ظهير أيمن الفريق السماوي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأكد المصدر أن الأهلي في بداية الأمر استفسر عن إمكانية تعاقد الأهلي مع الشيبي لتدعيم صفوفه في فترة المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل، وبعد ترحيب بيراميدز بالأمر والموافقة على انضمام اللاعب إلى القلعة الحمراء، عاد الأهلي وقدم عرضا جديدا يطلب فيه ضم اللاعب بشكل نهائي، ومعرفة طلبات بيراميدز بشأن بيع اللاعب بشكل نهائي.

وأوضح المصدر أن بيراميدز يتحفظ على بيع الشيبي بشكل نهائي، مع العلم أن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي السماوي حتى صيف 2028، ويرغب في الإبقاء عليه باعتباره من الركائز الأساسية في صفوف بيراميدز، ولا توجد نية لبيع اللاعب في الفترة القادمة، ولكن لا يمانع في إعارة اللاعب إلى الأهلي خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأضاف المصدر أن الأهلي يترقب موقف بيراميدز النهائي بشأن بيع اللاعب، وهو ما سيتضح خلال الأيام القادمة، حيث يرغب في شرائه بشكل نهائي أو استعارته لمدة موسم مع أحقية الشراء بشكل نهائي.