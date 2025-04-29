شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: لا نمانع بيع محمد حمدى لأى ناد داخل مصر.. وندرس بنود عقد إعارته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد إسماعيل المشرف على الكرة بنادي إنبي، أن المنافسة أصبحت صعبة للغاية في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الموسم استثنائي "ثقيل"، وكان يجب أن يقام بشكل مختلف، خصوصا أنه تم تقليل عدد المباريات.

وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحات تليفزيونية: كل نادٍ بالتأكيد عنده أخطاء، وبالتأكيد غير مقصودة، وخطأ إنبي الموسم الحالي كان بالإمكان تجنبها بالتدعيم ببعض اللاعبين الناشئين ومشاركتهم منذ فترة طويلة.

وأضاف: فريق إنبي كان في الموسم الماضي بنفس اللاعبين كان جيدًا ومن بين فرق المقدمة، لدينا ناشئون كانوا يستحقون المشاركة بشكل مبكر، وكذلك لتوفير البدلاء في عدة مراكز، وهي أمور يمكن تداركها مستقبلا.

وبسؤاله عن موقف محمد حمدي، أجاب قائلا: إعارة اللاعب تنتهي بختام الموسم، والزمالك لم يطلب شراء عقده، وحاليا ندرس العقد جيدا بشأن نسب مشاركته مع النادي، وكالعادة يخرج بعض الأقاويل حول رغبة أندية معينة في ضمه منها الأهلي.

وأضاف: كنا لدينا بند بأنه حال اللاعب لم يشارك في نسبة 35% من المباريات يحصل إنبي على مقابل يصل لـ5 ملايين جنيه، وكان هدفنا من الإعارة تسويقه خارجيا.

وتابع: توجد مرونة في انتقال محمد حمدي إلى أي نادٍ داخل مصر، ولكن لن يخرج أي لاعب إلا بالشكل الذي يراه النادي مناسبًا.