شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أورلاندو: لا نستحق الخروج أمام بيراميدز.. وصن داونز سيحصد دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ليبوهانج موكوينا، نجم فريق أورلاندو وصن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا السابق، أن فريقه لم يكن يستحق الخروج ضد بيراميدز في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال موكوينا، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "مباراة أورلاندو وبيراميدز كانت تكتيكية بشكل كبير جدا".

وتابع: "بيراميدز كان يعرف ما يجب عليه فعله في هذه المباراة، وأورلاندو خذل نفسه مثلما فعل الأهلي ضد صن داونز".

وأضاف: "أورلاندو لا يستحق الخروج، وكنت أتمنى صعوده فقد كنا سنرى نهائيا قويا بينه وبين صن داونز أو حتى الأهلي، لكن بيراميدز لديه القلب وتسلقوا جبلًا كبيرًا ليصعدوا لهذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخهم".

وأتم: "توقعاتي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أن صن داونز سيحصد اللقب، خاصة أنهم لديهم الخبرة في البطولة ومباراة الذهاب ستكون على أرضهم، وبالتالي سيتخطى بيراميدز بسهولة".