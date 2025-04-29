شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلاً لمنطقة القاهرة بثلاثية أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 29 أبريل 1958 توج النادى الأهلى بلقب منطقة القاهرة بعد فوزه على الزمالك بملعبه فى المباراة الختامية بثلاثية نظيفة، ليرفع الأهلى رصيده إلى 9 نقاط عن غريمه التقليدى، الذى كان يكفيه التعادل للفوز بلقب البطولة.

جاءت أهداف المباراة الثلاثة فى الشوط الثانى سجلها السيد الضظوى فى الدقيقة 59، وأضاف ميمى الشربينى الهدف الثانى فى الدقيقة 77، واختتم شريف الجندى أهداف المباراة قبل النهاية بدقيقة.

مثل الأهلى: عادل هيكل، طارق سليم، رضا عبدالحميد، طلعت عبدالحميد، رفعت الفناجيلي، طه إسماعيل، وجيه مصطفى، السيد الضظوي، صالح سليم، شريف الجندي، ميمي الشربيني.

مثل الزمالك: علي بكر، يكن حسين، علاء الحامولي، نور الدالي، رأفت عطية، سمير قطب، عصام بهيج، خليل قدري، ميمي فكري، شريف الفأر، بيبو.

وإجمالا توج الأهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.