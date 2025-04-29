شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 – 4 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 – 4 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إقامة النادى الأهلى حفل تكريم لكولر وجهازه المعاون بعد رحيله.

إيهاب أمين: تتويج مصر بـ5 ميداليات فى كأس العالم يؤكد أن الجمباز على الطريق الصحيح

عبر الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عن سعادته البالغة بحصول الفراعنة على خمس ميداليات متنوعة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني والتي أقيمت على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

أمير توفيق: لا أعلم تفاصيل عقد كولر ولم أكن مسئولا عن تحريره

كشف أمير توفيق المدير التنفيذى لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يعلم تفاصيل عقد النادي مع السويسري مارسيل كولر، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرا؛ بسبب مطالبة محامي المدرب السويسري بالحصول على قيمة عقد كولر كاملة حتى نهاية الموسم المقبل.

الزمالك يهزم المصرية للاتصالات ويتأهل لنصف نهائي دورى السلة رجال

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر، بعد فوزه على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 78-63، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على الصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي، ضمن ثالث مواجهات دور ربع النهائي.

الأهلى يقيم حفل تكريم لمارسيل كولر وجهازه المعأون رغم أزمة المستحقات

حرص مجلس إدارة النادى الأهلي، على تکریم مارسیل کولر وجهازه المعأون هارالد جامبرلى وكارلوس برينجر وياسين ميكارى وتيزيان ندوى ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع ألفريق الأول لكرة القدم، وذلك رغم أزمة المستحقات التى تشير المصادر إلى أنها قائمة حتى الآن، ولم يتوصل الطرفان فيها إلى حلول.

إصابة خالد النبريص بكسر فى الكوع ونقله إلى المستشفى

تعرض ألفلسطينى خالد النبريص مهاجم فريق الإسماعيلى، لكسر مضاعف فى الكوع وتوجه مباشرة للمستشفى للاطمئنان على حالته، بعد إصابته خلال مباراة فريقه أمام زد على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط بالدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

إيهاب أمين: تتويج مصر بـ5 ميداليات فى كأس العالم يؤكد أن الجمباز على الطريق الصحيح

عبر الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للجمباز، عن سعادته البالغة بحصول ألفراعنة على خمس ميداليات متنوعة فى بطولة كأس العالم للجمباز ألفنى والتى أقيمت على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولى خلال ألفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

الأهلى يواجه الزمالك فى نصف نهائى دورى كرة السلة

يواجه ألفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك نظيره الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة دورى السوبر رجال.

مصر تتصدر منافسات البطولة العربية للرماية بحصد ذهبيتين وفضيتين فى مسابقات الناشئين

تألقت مصر من جديد فى البطولة العربية للرماية، المقامة حاليًا على ميادين المركز الأوليمبى بالمعادى ونادى الصيد المصرى بمدينة السادس من أكتوبر، خلال ألفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة عربية.

بيسيرو يفاضل بين الجزيرى ومنسى لقيادة هجوم الزمالك أمام المصرى

يفاضل البرتغإلى جوزيه بيسيرو المدير ألفنى لفريق الزمالك بين الثنائى سيف الجزيرى وناصر منسى لقيادة هجوم ألفريق أمام المصرى، فى المباراة المقبلة المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدورى.

زد يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى

حقق فريق زد فوزا مهما على فريق الإسماعيلى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط فى الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

الاتحاد السكندري يستعيد الانتصارات ويهزم طلائع الجيش بثنائية في الدوري

فاز فريق الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليستعيد زعيم الثغر الانتصارات بعد سلسلة من النتائج غير المرضية.

سموحة يتعادل مع الجونة 1 - 1 فى مرحلة تفادى الهبوط بالدورى.. فيديو

تعادل فريق سموحة مع الجونة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما باستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مجموعة تفادى الهبوط فى بطولة الدورى الممتاز "دورى nile".