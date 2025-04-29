ترتيب الدورى المصرى مرحلة تفادى الهبوط بعد مباريات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - واصل فريق زد صدارة ترتيب دورى nile مرحلة تفادى الهبوط، وذلك بعد مباريات اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة بين الجونة وسموحة، الإسماعيلى وزد، الاتحاد وطلائع الجيش.

ترتيب الدورى المصرى مرحلة تفادى الهبوط

ويتصدر فريق زد ترتيب مرحلة تفادى الهبوط بالدورى برصيد 27 نقطة، متفوقا على الجونة صاحب الوصافة برصيد 24 نقطة، بينما يتذيل فريقا إنبى ومودرن سبورت برصيد 12 و15 نقطة على التوالي.



ترتيب دورى nile مرحلة تفادى الهبوط

وجاءت نتائج مباريات اليوم في الدورى كالتالى: الجونة 1 – 1 سموحة

تعادل فريق سموحة مع الجونة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما باستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مجموعة تفادى الهبوط فى بطولة الدورى الممتاز "دورى nile".

افتتح الجونة التهديف عن طريق أحمد شوشة من ركلة جزاء فى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، ليضعها على يمين الهانى سليمان.

وتعادل محمد ربيعة لسموحة في الدقيقة 72 بعد تسديدة قوية من نصف الملعب لتصطدم بقدم مدافع الجونة وتغير اتجاه الكرة وتسكن الشباك.

بهذه النتيجة رفع فرق الجونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول بمجموعة تفادى الهبوط، فيما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع في انتظار باقى مباريات الجولة.

الإسماعيلى 0 – 2 زد

حقق فريق زد فوزا مهما على فريق الإسماعيلى بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط بالدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

أحرز مصطفى سعد ميسى الهدف الأول لزد في الدقيقة 58 بعد جملة متقنة لفريق زد ليمرر مصطفى زيكو الكرة لميسى الذى يسددها تصطدم بجسم هشام محمد وتغيير مساره، وأضاف شادى حسين الهدف الثانى لزد بعد دقيقتين فقط بعد تمريرة رائعة من أحمد عبد النبى ليراوغ شادى حسين مدافع الإسماعيلى ويسدد بقوة في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول في ترتيب مجموعة تفادى الهبوط فى الدورى، فيما بقى الإسماعيلى عند النقطة 18 في المركز السابع.

الاتحاد 2 – 1 طلائع الجيش

فاز فريق الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليستعيد زعيم الثغر الانتصارات بعد سلسلة من النتائج غير المرضية.

بهذه النتيجة وصل الاتحاد للنقطة 22 في المركز الثالث بالمجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 21 نقطة في المركز الرابع.

سجل إسلام سمير لاعب الاتحاد هدف التقدم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، وعزز محمود علاء تقدم الاتحاد بالهدف الثاني من علامة ركلة الجزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وسجل جودوين شيكا هدف التعديل لصالح طلائع الجيش من علامة الجزاء أيضا في الدقيقة 85 لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح زعيم الثغر.