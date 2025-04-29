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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الإثنين 28 – 4 – 2025، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه لأهم 7 أخبار فى الساحة الرياضية.

الأهلي يقيم حفل تكريم لمارسيل كولر وجهازه المعاون رغم أزمة المستحقات

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على تکریم مارسیل کولر وجهازه المعاون هارالد جامبرلي وكارلوس برينجر وياسين ميكاري وتيزيان ندوي ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك رغم أزمة المستحقات التي تشير المصادر إلى أنها قائمة حتى الآن، ولم يتوصل الطرفان فيها إلى حلول.

إصابة خالد النبريص بكسر فى الكوع ونقله إلى المستشفى

تعرض الفلسطيني خالد النبريص مهاجم فريق الإسماعيلى، لكسر مضاعف في الكوع وتوجه مباشرة للمستشفى للاطمئنان على حالته، بعد إصابته خلال مباراة فريقه أمام زد على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط بالدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

إيهاب أمين: تتويج مصر بـ5 ميداليات فى كأس العالم يؤكد أن الجمباز على الطريق الصحيح

عبر الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عن سعادته البالغة بحصول الفراعنة على خمس ميداليات متنوعة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني والتي أقيمت على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

الأهلى يواجه الزمالك فى نصف نهائى دورى كرة السلة

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر رجال.

مصر تتصدر منافسات البطولة العربية للرماية بحصد ذهبيتين وفضيتين فى مسابقات الناشئين

تألقت مصر من جديد فى البطولة العربية للرماية، المقامة حاليًا على ميادين المركز الأوليمبى بالمعادى ونادى الصيد المصرى بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة عربية.

بيسيرو يفاضل بين الجزيرى ومنسى لقيادة هجوم الزمالك أمام المصرى

يفاضل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك بين الثنائي سيف الجزيرى وناصر منسى لقيادة هجوم الفريق أمام المصرى، فى المباراة المقبلة المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدورى.

زد يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى

حقق فريق زد فوزا مهما على فريق الإسماعيلى بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط فى الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".