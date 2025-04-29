شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتدرب فى الإسماعيلية استعدادا لسيراليون بكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم أول تدريباته اليوم الإثنين، باستاد هيئة قناة السويس الفرعي بالإسماعيلية، استعدادا للقاء سيراليون بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

ونقل المنتخب معسكره من القاهرة إلى الإسماعيلية اليوم بعد أداء مباراة الافتتاح أمس الأحد، والتى انتهت بفوزه على جنوب أفريقيا بهدف نظيف سجله محمد عبد الله وهو الفوز الذى وضع الفراعنة فى صدارة المجموعة مبكرا برصيد 3 نقاط يليه سيراليون وزامبيا فى المركز الثاني، ولكل منهما نقطة واحدة عقب تعادلهما فى الجولة الأولى التى شهدت راحة منتخب تنزانيا المتواجد فى نفس المجموعة.

مران المنتخب اليوم شهد تقسيم الفريق على مجموعتين، حيث أدى اللاعبون الذين خاضوا مباراة جنوب أفريقيا تدريبات استشفائية فى "الجيم" بينما تدرب البدلاء تحت قيادة أسامة نبيه المدير الفني، وشهد التدريب حضور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في إطار دعم ومتابعة المجلس للمنتخب.

وعلى هامش التدريبات، تحدث أسامة نبيه للاعبين، مشيدا بما قدموه من أداء رجولى وروح عالية فى لقاء جنوب أفريقيا، مؤكدا أنها جولة وانتهت، ولا يجب الإفراط فى الفرحة، وطالب اللاعبين بالتركيز، خاصة أن مشوار البطولة لا يزال طويلا ويحتاج منهم مزيدا من الجهد والعمل.

ويحرص علاء نبيل المدير الفني للاتحاد على متابعة معسكر الفريق بالإسماعيلية والاطمئنان على كافة الترتيبات من أجل تهيئة الأجواء الإيجابية للاعبين، وأشاد نبيل بالأداء الرجولى الذى ظهر به المنتخب فى لقاء الافتتاح، واعتبر الفوز خطوة على طريق تحقيق أحلام المنتخب بالبطولة.