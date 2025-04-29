شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد العرض المالى لتجديد عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

جدد مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم مع عبد الله السعيد لاعب الفريق، لتجديد عقده مع الأبيض، والذى ينتهى بنهاية الموسم، حيث تم تقديم عرض مالى جديد لإقناعه بالتجديد.

وكان عبد الله السعيد قد طلب 70 مليون جنيه للتوقيع على تجديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين.

وعرض الزمالك على عبد الله السعيد فى العرض الجديد الحصول على 30 مليون جنيه فى الموسم، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب بعد إبداء قراره فى العرض المقدم إليه.

وكان عبد الله السعيد قد طلب الاطمئنان على الصفقات المقرر التعاقد معها، ليطمئن اللاعب على مصيره مع الفريق، ويتخوف اللاعب من عدم التعاقد مع صفقات كبيرة وأسماء قوية لتدعيم صفوف الفريق في الصيف، خاصة بعد قرار إيقاف القيد، وفى هذه الحالة قد يرفض اللاعب عقد جلسات إلا بعد حسم موقف النادى، أو الموافقة على أي من العروض التي تلقاها الفترة الأخيرة.