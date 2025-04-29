شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: تدريب الأهلى سيظل مصدر فخر.. وجماهيره رائعة والان مع تفاصيل الخبر

توجه مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالشكر إلى مجلس إدارة النادي على الفترة التي قضاها داخل الأهلي، مؤكدًا أنها كانت تجربة استثنائية أضافت له الكثير على المستويين المهني والإنساني.

وقال كولر، في تصريحات له على الموقع الرسمي للأهلي، إنه رغم خبراته الطويلة في عالم التدريب إلا أنه تعلم الكثير خلال وجوده في النادي الأهلي، حيث منحته هذه الفترة أوقاتًا ممتعة وأشياء مميزة ستظل راسخة في ذاكرته، مؤكدًا أن العمل في الأهلي كان وسيظل مصدر فخر واعتزاز له.

وأضاف المدرب السويسري، أن جماهير الأهلي كانت الداعم الأكبر للفريق في كل مكان حول العالم، وهذه حقيقة لا تقبل الشك، وعلى سبيل المثال حضور جماهير الأهلي خلال لقاء استاد أبيدجان ببطولة أفريقيا خارج مصر كان أكبر من جماهير الفريق المنافس، مما يعكس عظمة جمهور الأهلي ودوره الكبير في نجاحات الفريق.

وأوضح كولر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها علاقته التعاقدية مع أحد الأندية، مؤكدًا أن طبيعة العمل في كرة القدم تفرض على الجميع الانتقال بين محطات مختلفة، متمنيًا للنادي الأهلي دوام النجاح والتوفيق في المستقبل.

واختتم كولر حديثه بالتأكيد على أن ارتباطه بالنادي الأهلي سيبقى دائمًا قويًّا، وأنه سيتابع نتائج الفريق بشغف خلال المرحلة المقبلة، موجهًا الشكر إلى الكابتن الخطيب على التواصل الإنساني الرائع الذي جمعهما منذ اللحظة الأولى، عبر أول اجتماع بينهما تم عبر تطبيق «زووم» قبل التعاقد.