شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وأفشة وصبحى خليل وأبو الليف أبرز الحاضرين فى عزاء أمح الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل، عزاء الراحل أمح الدولى مشجع النادى الأهلى، في مدينة السلام أمام قسم شرطة مدينة السلام، والذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وحرص حسين الشحات ومحمد مجدى أفشة لاعبى النادى الأهلى، بجانب الفنان صبحى خليل والمغنى أبو الليف على تقديم واجب العزاء في أمح الدولى.

توفي صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة الشاب محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ"أمح الدولي"، مشجع النادي الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد صراع مع المرض.

وكتب الحساب الرسمي للمشجع الأهلاوي الراحل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، أرجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".

ونعى محمود عبد المنعم كهربا، نجم الاتحاد الليبى، أمح الدولى المشجع الأهلاوى الذى وافته المنية صباح اليوم، ونشر كهربا صورة تجمعه مع أمح وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله.. أخويا وحبيبى (محمد أحمد عبد الغنى).. رحم الله قلبك الطيب.. رحم الله بسمتك ووجهك البشوش.. رحم الله روحك الجميلة.. نسأل الله أن يجعلك فى جنات الفردوس".