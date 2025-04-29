شكرا لقرائتكم خبر عن كولر فى بيان وداعه للأهلى: الكورة مش بس لحظات إيجابية وما حدث كان مؤلما والان مع تفاصيل الخبر

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على إصدار بيان لتودعي النادي الأهلي وجماهيره بعد قرار توجيه الشكر للمدرب السويسري عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر، في بيان عبر حسابه على فيسبوك: الوداع والامتنان.. كل شيء في الحياة له بداية - وفي مرحلة ما نهاية. بعد سنوات رائعة في الأهلي انتهت رحلتنا معًا الآن".

وأضاف: "أود أن أعرب عن جزيل الشكر للألقاب الإحدى عشر التي تمكنا من الاحتفال بها معاً. اللحظات المميزة، الثقة الالتزام والشغف الذي يرافقنا دائماً. كان وقت مليء بالفخر والعواطف والنجاحات العظيمة التي لن أنساها أبدا".

وتابع: "أتوجه بالشكر الخاص للفريق بأكمله - لكل لاعب - الذي جعل تفانيه وروحه القتالية وقوة إرادته كل هذه النجاحات ممكنة.. كما أشكر جميع طاقم التدريب والدعم، وكذلك جميع موظفي الأهلي، على دعمهم اليومي، وإخلاصهم، وعملهم المتميز.. شكرا جزيلا لرئيس النادي ومجلس الادارة بالكامل لقد جعلت ثقتهم وتقديرهم هذا التعاون الناجح ممكناً في المقام الأول.. كما أتوجه بالشكر للجهاز الإعلامي بالأهلي الذي رافقنا ودعمنا بالتزام كبير طوال رحلتنا معا".

واستطرد: "طبعا زي ما في الحياة الكورة مش بس لحظات إيجابية ما حدث مؤخرًا كان مؤلما وليس من السهل فهمه دائمًا ولكن هذه كانت حوادث منعزلة، اعتذر عنها الكثيرون فورا وبصدق.. في الوقت نفسه، على مدار الأيام القليلة الماضية، واجهت موجة ساحقة من الدعم رسائل لا حصر لها من المعجبين ـ مئات الآلاف حرفياً - تعبر عن امتنانهم واحترامهم وحبهم.. هذه الإيجابية الساحقة تفوق كل شيء بالنسبة لي.. دائماً ما نقدم أنا وطاقمي التدريبي أفضل ما لدينا للأهلي - احتراماً عميقاً لهذا النادي العظيم وجماهيره الرائعين".

واختتم: "حتى في المستقبل، سأواصل متابعة الأهلي ومرافقة تطوره، وأتمنى دائماً للنادي الأفضل - للنادي نفسه واللاعبين، والجماهير، وكل من هو جزء من هذه العائلة الفريدة.. شكرا لك على كل شيء. مارسیل کولر".