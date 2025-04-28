كلوب يهنئ ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنكليزي

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : هنأ الألماني يورغن كلوب ناديه السابق ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، متوقعا مستقبلا مشرقا للفريق الذي أشرف عليه لثمانية مواسم.

تشكيلة اللاعبين التي توّجت باللقب العشرين معادلة الرقم القياسي المسجّل باسم الغريم مانشستر يونايتد، وتحت قيادة المدرب الهولندي أرنه سلوت في موسمه الأول كمدرب، قد جرى تجميعها بالكامل تقريبا من قبل كلوب قبل رحيله في العام الماضي.

وبعد مباراته الأخيرة في أيار/مايو 2024، غنّى كلوب باسم سلوت على أرض الملعب، وهو ما رد عليه المدرب الهولندي لاحقا في أنفيلد.

وكتب كلوب عبر حسابه على "إنستغرام" الاثنين، مرفقا بصورة من احتفالات التتويج في أنفيلد "ممتن للغاية للماضي، سعيد جدا بالحاضر، وإيجابي للغاية بشأن المستقبل! مبروك. لن تسير وحدك أبدا".

وأنهى رسالته بعبارة "Thank you Luv"، في إشارة إلى العبارة التي طبعها على قميصه في حفل وداعه، والتي تعكس التعبير المحلي الذي جعله يشعر وكأنه في بيته بمدينة ليفربول.

وكان سلوت أبدى في أكثر من مناسبة امتنانه لجودة الفريق الذي ورثه من كلوب، وخص سلفه بالشكر عقب الفوز 5 1 على توتنهام الأحد خلال مقابلة أجريت معه على أرض الملعب قبل أن ينطلق بالغناء.

وحقق كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند، بطولات عدة مع ليفربول أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي.

يشغل الألماني حاليا منصب مدير لعمليات كرة القدم في مجموعة ريد بول.

وجدد سلوت خلال مؤتمره الصحافي بعد المباراة الإشادة بالإرث الذي تركه كلوب، قائلا "أعتقد أن ما فعله لم يسبقه إليه أي مدرب آخر. وهذا ما ساعدني بالفعل".