بطولة إنكلترا: راشفورد قد يغيب عن أستون فيلا حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة

الرياص - اسماء السيد - لندن : من المتوقع أن يغيب المهاجم الدولي ماركوس راشفورد عن أستون فيلا سابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في العضلة الخلفية، وفقا لتقارير صحافية صادرة الإثنين.

وكان راشفورد استُبعد من قائمة المدرب الإسباني أوناي إيمري لمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد السبت التي خسرها الفريق أمام كريستال بالاس 0 3.

وقال المدرب بعد المباراة إن المهاجم الذي انضم إلى فيلا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في كانون الثاني/يناير حتى نهاية الموسم، من المرجح أن يغيب لـ"أسابيع".

وبعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد هذا الشهر، لم يتبق أمام أستون فيلا سوى أربع مباريات في الدوري هذا الموسم، حيث يركز الفريق الآن على الصراع لحجز مكان في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وكان راشفورد البالغ 27 عاما، قد هُمّش تحت قيادة مدرب يونايتد البرتغالي روبن أموريم، لكنه استعاد مستواه خلال فترة إعارته في برمنغهام، حيث سجل أربعة أهداف وقدّم ست تمريرات حاسمة.

ومع تبقي ثلاث سنوات على عقده مع مانشستر يونايتد، لا يزال مستقبله غامضا.

استُدعي راشفورد الشهر الماضي مجددا إلى صفوف المنتخب عبر المدرب الجديد الألماني توماس توخل، حيث شارك أساسيا في أمام ألبانيا ولاتفيا.