شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقيم حفل تكريم لمارسيل كولر وجهازه المعاون رغم أزمة المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على تکریم مارسیل کولر وجهازه المعاون هارالد جامبرلي وكارلوس برينجر وياسين ميكاري وتيزيان ندوي ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك رغم أزمة المستحقات التي تشير المصادر إلى أنها قائمة حتى الآن، ولم يتوصل الطرفان فيها إلى حلول.

وجاء التكريم خلال لقاء ودي جمع رئيس النادي بالمدير الفني وجهازه المعاون في مقر الأهلي بالجزيرة، وسط أجواء سادتها مشاعر التقدير والامتنان لما قدموه من جهود كبيرة وإنجازات مميزة خلال فترة توليهم المسئولية.

وقام رئيس الأهلي بإهداء المدرب السويسري والجهاز المعاون درع وعلم النادي، متمنيًا لهم التوفيق في محطتهم القادمة.