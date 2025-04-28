شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خالد النبريص بكسر فى الكوع ونقله إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفلسطيني خالد النبريص مهاجم فريق الإسماعيلى، لكسر مضاعف في الكوع وتوجه مباشرة للمستشفى للاطمئنان على حالته، بعد إصابته خلال مباراة فريقه أمام زد على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط بالدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

حقق فريق زد فوزا مهما على فريق الإسماعيلى بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط بالدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

أحرز مصطفى سعد ميسى الهدف الأول لزد في الدقيقة 58 بعد جملة متقنة لفريق زد ليمرر مصطفى زيكو الكرة لميسى الذى يسددها تصطدم بجسم هشام محمد وتغيير مساره، وأضاف شادى حسين الهدف الثانى لزد بعد دقيقتين فقط بعد تمريرة رائعة من أحمد عبد النبى ليراوغ شادى حسين مدافع الإسماعيلى ويسدد بقوة في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وشهدت المباراة إصابة قوية للفلسطينى خالد النبريصى مهاجم الإسماعيلى بعد تدخل من زميله إيريك تراورى خرجا على إثرها من الملعب الثنائى.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول في ترتيب مجموعة تفادى الهبوط فى الدورى، فيما بقى الإسماعيلى عند النقطة 18 في المركز السابع.