شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعيد الانتصارات ويهزم طلائع الجيش بثنائية في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليستعيد زعيم الثغر الانتصارات بعد سلسلة من النتائج غير المرضية.

بهذه النتيجة وصل الاتحاد للنقطة 22 في المركز الثالث بالمجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 21 نقطة في المركز الرابع.

سجل إسلام سمير لاعب الاتحاد هدف التقدم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول.

وعزز محمود علاء تقدم الاتحاد بالهدفالثاني من علامة ركلة الجزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وسجل جودوين شيكا هدف التعديل لصالح طلائع الجيش من علامة الجزاء أيضا في الدقيقة 85 لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح زعيم الثغر.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد أيمن، محمود علاء، محمود شبانة، محمد المغربي

الوسط: كريم الديب، مورو ساليفو، عمر الوحش، إسلام سمير

الهجوم: عمرو جمعة، فادي فريد

وعلى دكة البدلاء، صبحي سليمان، مصطفى إبراهيم، سمير فكري، إسلام مرزوق، ايمانويل، مروان داوود، فيليب ناسيمنتو، يوسف أسامة، ناصر ناصر.