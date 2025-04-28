شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزا مهما على فريق الإسماعيلى بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط فى الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

أحرز مصطفى سعد ميسى الهدف الأول لزد في الدقيقة 58 بعد جملة متقنة لفريق زد ليمرر مصطفى زيكو الكرة لميسى الذى يسددها تصطدم بجسم هشام محمد وتغيير مساره، وأضاف شادى حسين الهدف الثانى لزد بعد دقيقتين فقط بعد تمريرة رائعة من أحمد عبد النبى ليراوغ شادى حسين مدافع الإسماعيلى ويسدد بقوة في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وشهدت المباراة إصابة قوية للفلسطينى خالد النبريصى مهاجم الإسماعيلى بعد تدخل من زميله إيريك تراورى خرجا على إثرها من الملعب الثنائى.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول في ترتيب مجموعة تفادى الهبوط فى الدورى، فيما بقى الإسماعيلى عند النقطة 18 في المركز السابع.

جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد عمار، عماد حمدى، عبد الكريم مصطفى، محمد بيومى

الوسط: إيريك تراورى، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، مروان حمدى، على الملوانى

الهجوم: خالد النبريص

البدلاء: عبد الله جمال، حاتم سكر، نادر فرج، محمد خطارى، محمد عبد السميع، عمر القط، عبد الله السعيد، محمد وجدى، النجعاوى

فيما جاء تشكيل زد كالتالى:

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: أحمد طارق، محمد إسماعيل، أحمد عبد النبى، على جمال

الوسط: بيتر موتاماسا، ماتا مجاسا، مصطفى زيكو، مصطفى سعد ميسى، أحمد عادل ميسيى

الهجوم: شادى حسين

البدلاء: مزيكا، محمد سمير، ديلسون، عبدالرحمن البانوبى، أحمد الصغيرى، عماد، حمدى، محمد أشرف، عمار حمدى