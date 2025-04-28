شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات الأهلى بلقب كأس مصر لسيدات كرة اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت لاعبات فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بالتتويج بلقب كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 بالفوز على سموحة في النهائي بنتيجة 25-20، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

شهد اللقاء تألقا ملحوظا للثنائي، ليلى هيثم وأمينة عاطف.

تأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28-23 في نصف النهائي، بينما فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي سموحة على نظيره الشمس بنتيجة 33-26 .

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا على نظيره الزمالك بنتيجة 31-18، في إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائي دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

حسم فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي اللقب بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة 30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة علي التوالي والـ 45 في تاريخه.



مرتجي يكرم لاعبة الأهلي



احتفال اللاعبات



سيدات الاهلي



لاعبات الاهلي مع مرتجي



لاعبات الاهلي يحملن الكأس