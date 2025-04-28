شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى نصف نهائى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر رجال.

ومن المقرر أن تقام مواجهات الدور نصف النهائي بنظام Best of 5، خلال أيام 13، 14، 16، 18، و20 من شهر مايو المقبل.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي المصرية للاتصالات، بالفوز عليه في أول ثلاث مباريات متتالية، دون الحاجة لخوض مواجهتين إضافيتين.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديراً فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".