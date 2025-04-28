شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على طلائع الجيش بهدف فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش بتقدم زعيم الثغر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام سمير لاعب الاتحاد هدف التقدم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول.

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة طلائع الجيش، والتي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد أيمن، محمود علاء، محمود شبانة، محمد المغربي

الوسط: كريم الديب، مورو ساليفو، عمر الوحش، إسلام سمير

الهجوم: عمرو جمعة، فادي فريد

وعلى دكة البدلاء، صبحي سليمان، مصطفى إبراهيم، سمير فكري، إسلام مرزوق، إيمانويل، مروان داوود، فيليب ناسيمنتو، يوسف أسامة، ناصر ناصر.