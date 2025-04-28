الامارات | 6 لاعبين لن يحصلوا على ميداليات في حفل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لن يكون بمقدور ستة لاعبين بنادي ليفربول الحصول على ميداليات مع بقية زملائهم في حفل تتويج "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025 والمقرر في الجولة الأخيرة للمسابقة أمام كريستال بالاس على ملعب "آنفيلد" في 25 مايو المقبل.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أنه "سيتم توفير 40 ميدالية فقط لنادي ليفربول غير أن ستة لاعبين لن يتمكنوا من الحصول على ميداليات وفقا للوائح للدوري الإنجليزي التي تشترط في أي فرد في النادي إتمام لعب 5 مباريات في الموسم الحالي لكي يحصل على ميدالية".

ويمتلك ليفربول 21 عضوًا في الفريق يلبون هذا المعيار، بينما يفصل فريديريكو كييزا مباراة واحدة فقط، حيث شارك في أربع مباريات كبديل، ولا يزال أمامه الوقت لتحقيق عدد المباريات المطلوب للحصول على ميدالية".

وأضافت الصحيفة أن "من ضمن اللاعبين الذين سيتأثرون بهذا القانون، الحارس فيتيزسلاف ياروش، واللاعب الشاب جايدن دانس، هما اللاعبان الوحيدان الآخران اللذان شاركا في المباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، وسجل منهما ظهور واحد فقط كبديل، إضافة إلى تايلر مورتون الذي تم إضافته في تشكيلة ليفربول للدوري الإنجليزي في بداية الموسم، لكن جميع مشاركاته الخمس كانت في مسابقات الكأس، كما سجل كل من جيمس ماكونيل وتري نيوني أربع وخمس مشاركات على التوالي هذا الموسم، لكن لم تكن أي من تلك المشاركات في الدوري الإنجليزي".

أما اللاعبون الذين سيحصلون على ميداليات فهم: أليسون بيكر، كاوميهين كيليهر، فيرجيل فان دايك، إبراهيم كوناتي، جو غوميز، ترينت ألكسندر-أرنولد، آندي روبرتسون، كوستاس تسيميكاس، جاريل كوانسا، أليكسيس ماك أليستر، كيرتس جونز، رايان غرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، هارفي إليوت، محمد صلاح، لويس دياز، دييغو جوتا، داروين نونيز، كودي غاكبو.

يذكر ان ليفربول ضمن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت وعادل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب لغريمه مانشستر يونايتد (20 لقباً).

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة بفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الثاني أرسنال ليضمن التتويج باللقب قبل أربع جولات من نهاية البطولة.