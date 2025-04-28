شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلى وزد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين الإسماعيلى وزد، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط بالدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

واستدعى حكم تقنية الفيديو حكم المباراة لوجود حالة لمراجعتها لاحتساب ركلة جزاء لصالح زد، إلا أن حكم المباراة رفض احتسابها وأمر باستكمال المباراة.

جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد عمار، عماد حمدى، عبد الكريم مصطفى، محمد بيومى

الوسط: إيريك تراورى، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، مروان حمدى، على الملوانى

الهجوم: خالد النبريص

البدلاء: عبد الله جمال، حاتم سكر، نادر فرج، محمد خطارى، محمد عبد السميع، عمر القط، عبد الله السعيد، محمد وجدى، النجعاوى

فيما جاء تشكيل زد كالتالى..

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: أحمد طارق، محمد إسماعيل، أحمد عبد النبى، على جمال

الوسط: بيتر موتاماسا، ماتا مجاسا، مصطفى زيكو، مصطفى سعد ميسى، أحمد عادل ميسيى

الهجوم: شادى حسين

البدلاء: مزيكا، محمد سمير، ديلسون، عبدالرحمن البانوبى، أحمد الصغيرى، عماد، حمدى، محمد أشرف، عمار حمدى

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع فى مرحلة تفادى الهبوط فى الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض مباراتين فى هذه المرحلة بالفوز على طلائع الجيش والتعادل مع الاتحاد السكندرى، فى المقابل يحتل زد المركز الأول فى مرحة تفادى الهبوط، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض مباراتين فاز فى واحدة وخسر الأخرى.